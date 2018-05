Rheinische Post: Pistorius sieht durch Bamf-Skandal Vertrauen in den Staat in Gefahr

Düsseldorf (ots) - Der niedersächsische Innenminister BorisPistorius (SPD) sieht durch den Bamf-Skandal das Vertrauen der Bürgerin den Staat in Gefahr. "Gerade bei der wichtigsten Bundesbehörde inden Fragen um Flüchtlinge und Asyl müssen die Verantwortlichen dafürsorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger dem Staat weiterhin vertrauenkönnen", sagte Pistorius der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Ein ordentliches Asylverfahren sei ein wichtiger Faktorder inneren Sicherheit in diesem Land. Pistorius forderte alsKonsequenz aus dem Bamf-Skandal, dass nun "alles" auf den Tischmüsse, was der Aufklärung helfe, "und es müssen zukünftig alleVoraussetzungen getroffen werden, damit so etwas nicht mehr möglichist."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell