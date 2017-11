Rheinische Post: Pistorius für Gespräche mit Union offen / Schulz soll Parteichef bleiben

Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius(SPD) hat seine Partei zu Gesprächen mit der Union aufgerufen.Neuwahlen dürften nur die letzte Wahl sein. "Man muss buchstäblichalle Optionen abwägen und ernsthafte Gespräche führen. Erst, wenn anderen Ende nur die eine Option Neuwahlen übrig bleibt, kann man diesauch den Wählern vermitteln", sagte Pistorius der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Pistorius setztsich für eine Wiederwahl von Martin Schulz als Parteivorsitzenderein. "Was die SPD aktuell sicher nicht braucht, ist eine ausuferndePersonaldiskussion. Auf dem Parteitag Anfang Dezember sollte MartinSchulz deswegen als Parteivorsitzender in seinem Amt bestätigtwerden."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell