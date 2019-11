Rheinische Post: Pistorius begrüßt Kabinettspläne für Waffenverbotszonen

Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Plänedes Bundeskabinetts begrüßt, wonach es den Länder künftig erlaubt werden soll,Waffenverbotszonen einzurichten. "Wir freuen uns sehr, dass unserImpuls, Waffenverbotszonen auch unabhängig von Kriminalitätsschwerpunkteneinrichten zu können, jetzt auch im Kabinett der Bundesregierungdiskutiert wurde und voraussichtlich noch in diesem Jahr im Bundesrat aufder Tagesordnung steht", sagte Pistorius der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Es gebe Orte, an denen niemand eine Waffe oderein Messer mit feststehender Klinge brauche. "Das gilt im Umfeld vonSchulen oder Kindergärten genauso wie in der Fußgängerzone", sagte Pistorius. Erbetonte, dass die Länder nicht verpflichtet werden sollen, solche Zoneneinzurichten. Zugleich forderte er Ausnahmen für bestimmte Gruppen. "Natürlichist es bei der weiteren Befassung mit dem Waffenrecht wichtig, sensibel aufdiejenigen Gruppen zu reagieren, die ein berechtigtes Interesse am Führen vonWaffen oder Angst vor starken Einschränkungen haben", sagte Pistorius. Daher seies notwendig, Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Handwerker, Angler, Jäger oderauch Pfadfinder zu schaffen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell