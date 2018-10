Rheinische Post: Pinkwart kann sich Kohleausstieg vor 2045 vorstellen

Düsseldorf (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)kann sich angesichts der Stimmung in der Bevölkerung einen Ausstiegaus der Kohleverstromung vor 2045 vorstellen. "Die rot-grüneVorgängerregierung hat die Nutzung der Braunkohle bis etwa 2045geplant. Das ginge kürzer - aber nur, wenn die Fragen derSicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung sowie desStrukturwandels in der Region verlässlich beantwortet werden", sagtePinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Mit Blickauf das jüngste OVG-Urteil zum Rodungsstopp sagte er: "DieUnsicherheit wächst: bei den 4600 direkt Beschäftigten im Tagebau undin den Kraftwerken ebenso wie bei den 250.000 Mitarbeitern in denenergieintensiven Betrieben der Stahl-, Chemie-, Aluminium-, Glas-,Keramik- und Zementindustrie in Nordrhein-Westfalen. Denn sie sindauf eine verlässliche Versorgung mit bezahlbarer Energie angewiesen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell