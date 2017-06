Düsseldorf (ots) - Viele seiner eigenen Hits mag Sänger PhilCollins nicht mehr hören. "Ich wäre nicht unglücklich, wenn ich dieseLieder nie wieder singen müsste", sagte der 66-Jährige der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Aufder anderen Seite lieben meine Fans ,Against All Odds' und ,You Can'tHurry Love'. Sie kommen zu meinen Shows, um diese Stücke zu hören.Also gebe ich sie ihnen natürlich auch." Der Brite hat nach langerKrankheit soeben seine Comeback-Tournee begonnen und gibt von Sonntagan fünf Konzerte in Köln. Auf die Frage, was er in seinem Lebenversäumt habe, antwortete er: "Nicht Keith Moons Platz bei ,The Who'eingenommen zu haben. In dieser Band hätte ich wie ein Feuerwerk seinmüssen. Ich bin mir sicher, dass ich dem gerecht geworden wäre." DasProblem sei gewesen, so Collins, dass er sich nach dem Tod von KeithMoon nicht früh genug bei Pete Townsend gemeldet habe.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell