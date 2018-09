Rheinische Post: Pflegefachkräfte bei ambulanten Diensten haben 36 Prozent weniger Gehalt als in Klinik oder Heim

Düsseldorf (ots) - Pflegefachkräfte bei ambulanten Dienstenverdienen 36 Prozent weniger als ihre Kollegen in Kliniken oderHeimen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrageder Linksfraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag) vorliegt. So verdienten Fachkräfte bei ambulanten Dienstenim vergangenen Jahr durchschnittlich 2546 Euro monatlich. Diefachlich ausgebildeten Kräfte in Kliniken und Heimen kamen auf einenmonatlichen Bruttolohn von 3463 Euro. "Die Beschäftigten in derhäuslichen Krankenpflege werden von der Bundesregierung konsequentnicht beachtet", kritisierte Pia Zimmermann, pflegepolitischeSprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Dabei leisteten sie einen"unschätzbaren Beitrag" zur Sicherung der Pflege. Zimmermann betonte:"Das ist der Nährboden sozialer Spaltung und schlechter Versorgung,vor allem im ländlichen Raum."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell