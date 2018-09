Düsseldorf (ots) - Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung,Andreas Westerfellhaus, plant Familien mit neuen Pflegefälle, die zuHause betreut werden sollen, eine "Pflege-Hebamme" zur Verfügung zustellen. "Die Angehörigen sind in dieser Situation fast immerhilflos, egal ob Akademiker oder nicht. Zumal Pflegebedürftigkeitmeistens plötzlich eintritt", sagte Westerfellhaus der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Dann seien viele Menschen überfordertmit der Situation, eine Einrichtung zu finden oder denPflegebedürftigen im häuslichen Bereich zu versorgen. Westerfellhauserklärte: "Den Angehörigen und den Pflegebedürftigen könnte manhelfen, indem sie in der Startphase der Versorgung zu Hause einestrukturierte Hilfe bekämen, eine Fachkraft - ähnlich wie jungeEltern sie rund um die Geburt eines Kindes durch eine Hebammeerhalten." Diese Fachkraft könne in den ersten Tagen intensiv dieAngehörigen von Pflegebedürftigen zu Hause begleiten - beispielsweiseeinen Blick darauf haben, wie es mit Verbänden, Lagerung,professionellen Entlastungsangeboten und sonstiger Versorgungfunktioniere. "Durch ein solches Angebot bekämen die AngehörigenSicherheit im Umgang mit den Pflegebedürftigen." Später könne dieFachkraft noch beratend da sein, wenn etwa auch mal Schwierigkeitenwegen Überlastung aufträten. Westerfellhaus verwies darauf, dass eszuletzt pro Jahr rund 900.000 neue Fälle von Pflegebedürftigkeitgegeben. Die allermeisten davon würden zu Hause versorgt.Westerfellhaus kündigte ein Gutachten darüber an, "wasPflegebedürftige und Angehörige im Akutfall tatsächlich benötigen undauf welche Strukturen und Professionen man für eine ,Pflege-Hebamme'zurückgreifen könnte".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell