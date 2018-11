Rheinische Post: Petition für Fernbusse in Kölner Innenstadt

Düsseldorf (ots) - In Köln formiert sich Widerstand gegen die seit2015 geltende Verbannung der Fernbusse aus der Innenstadt. DasBusunternehmen Schneider-Bank aus Mechernich kündigte für Donnerstageine Online-Petition auf der Plattform www.openpetition.de an. "Wirwollen der Stadtverwaltung verdeutlichen, dass die Kunden einenzentralen Haltepunkt wünschen", sagte Geschäftsführer Harald Bank derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Die Lösung mit derHaltestelle am Flughafen sei nicht praktikabel. "Wir hattenvergeblich versucht, Stadtverwaltung und Politik im Vorfeld ihrerEntscheidung von 2015 davon zu überzeugen, dass es Alternativen gibt.Das hat man aber nicht gelten lassen." Stattdessen werde an derschlechteren Lösung festgehalten. "Köln leistet es sich als einzigeMillionenstadt in Europa, den Fernbus auszusperren."Unterstützung bekommt der Unternehmer, der zehn Fernreisebusse fürFlixbus betreibt, von seinem Auftraggeber: Flixbus-Gründer AndréSchwämmlein kündigte an, mit der Seite www.flixfuerkoeln.de aufPetition zu verweisen. "Die Stadt Köln sollte allein schon ausUmweltgesichtspunkten schnell umsteuern und angesichts des drohendenFahrverbots für ältere Diesel, Fahrten von umweltfreundlichenEuro6-Fernbussen in die Innenstadt wieder ermöglichen", soSchwämmlein. Auch die Opposition schaltet sich ein: "Die Stadt muss schnellihren Irrweg verlassen", sagte FDP-Fraktionschef Ralph Sterck der"Rheinischen Post". Die FDP befürworte den Standort am BreslauerPlatz - als Ergänzung zum Busterminal am Flughafen. Messebesucher,Tagestouristen - sie alle wollten nicht umständlich umsteigen,sondern ohne Unterbrechung an ihr Ziel gelangen. "In Berlin landendie meisten Reisenden auch lieber innenstadtnah in Tegel, als sichumständlich von Schönefeld nach Mitte zu quälen", so Sterck. "Dasssich die Stadtverwaltung derart gegen eine Innenstadtlösung sperrt,ist meines Erachtens gesteuert. Die Bahn und auch der Flughafen habenkein Interesse an einer Änderung des Status quo."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell