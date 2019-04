Düsseldorf (ots) - Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung,Claudia Schmidtke, kann "aus Patientensicht den Wunsch nach legalerSterbehilfe nachvollziehen, wenn jemand unerträglich Schmerzen leidetund keinen anderen Ausweg sieht". Das sagte Schmidtke derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Sie sei in der Sachejedoch zwiegespalten und mit ihrem Entscheidungsprozess noch nicht amEnde, so die frühere Herzchirurgin: "Als Arzt lassen Sie einfachniemanden sterben." Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruheverhandelt seit Dienstag über das Verbot organisierter Sterbehilfenach Paragraph 217 des Strafgesetzbuches.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell