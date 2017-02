Rheinische Post: Parteienforscher Niedermayer sieht Schulz-Effekt skeptisch

Düsseldorf (ots) - Der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayerhat sich skeptisch zu dem guten Abschneiden der SPD und ihresdesignierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz im aktuellenARD-Deutschlandtrend geäußert. "Das Ergebnis ist angesichts desaktuellen Hypes um Martin Schulz nicht überraschend. Ich binskeptisch, dass die SPD diese Werte langfristig halten kann", sagteNiedermayer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Erst in etwa acht Wochen könne man genauerprognostizieren, inwiefern der sogenannte Schulz-Effekt anhalten unddie SPD nach vorne bringen werde, sagte Niedermayer. "Ich halte esfür realistisch, dass Martin Schulz die Umfragewerte für die SPDsteigern kann. Aber ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten amEnde an der Union vorbeiziehen können", sagte derPolitikwissenschaftler der Freien Universität Berlin. Er wies zudemdarauf hin, dass auch mit den aktuellen Ergebnissen kaumRegierungsmehrheiten jenseits der großen Koalition möglich seien."Derzeit steht die SPD noch wie eine Eins hinter Schulz. Um dieanfänglichen Umfrageerfolge aber zu verstetigen, muss er beiinnenpolitischen Themen klare Positionen beziehen", sagteNiedermayer. Und dann könne es auch innerhalb der Partei erstenWiderstand geben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell