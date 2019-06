Rheinische Post: Papier des Umweltministeriums verlangt schnellen Kohleausstieg und mehr Solar-Förderung

Düsseldorf (ots) - Um die deutschen Klimaziele bis 2030 zuerreichen, verlangt das Bundesumweltministerium mehr Anstrengungenvon Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der Energiepolitik.In einem für Ressortchefin Svenja Schulze (SPD) verfasstenPositionspapier, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)vorliegt, heißt es etwa zum Ausstieg aus der Kohleverstromung: "Jetztgilt es für die Betreiber, die Regionen und die Menschen vor Ort,schnell Planungssicherheit herzustellen." Unter dem Titel"Handlungsoptionen für mehr Klimaschutz im Energiesektor" wirdein rasches Ende alter Meiler in Nordrhein-Westfalen gefordert: "DieGespräche mit den Kraftwerksbetreibern sollen darauf abzielen, ineinem ersten Schritt bis 2023 die ältestenBraunkohle-Kraftwerksblöcke im Rheinischen Revier stillzulegen."Schulzes Beamte nehmen in ihren Empfehlungen für die Verhandlungen imKlimakabinett auch Umsiedlungen und den Hambacher Forst in den Blick."Ziel ist es, sowohl eine weitere Rodung des Hambacher Waldes zuverhindern als auch den Druck auf ein Abbaggern weiterer Dörfer zureduzieren", heißt es in dem Ministeriums-Papier weiter. Darin wirdauch gefordert, die Deckelung bei der Solar-Förderung abzuschaffen. Bisher können Photovoltaik-Anlagen nur bis zu einer Grenze voninsgesamt 52 Gigawatt ausgebaut werden, dann fällt dieEinspeisevergütung für Solar-Strom weg. Laut Ministeriums-Papier wirdder Deckel voraussichtlich bereits im kommenden Jahr erreicht. Er seimit dem Ziel, bis 2030 die Energieversorgung zu 65 Prozent mitErneuerbaren zu gewährleisten, nicht kompatibel und müsse "umgehendgestrichen" werden. Außerdem warnt das Papier vor einem starrenMindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebieten. "PauschaleAbstände führen zu massiver Einschränkung der verfügbaren Flächen fürden Ausbau der Windenergie an Land", heißt es im Papier. Dies würdeweder den berechtigten Anliegen der Anwohner vor Ort noch derEnergiewende gerecht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell