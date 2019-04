Rheinische Post: In der Paketbranche sinken die Verdienste

Düsseldorf (ots) - Obwohl die Branche boomt wie nie zuvor, werdenbei den Paketzustellern sinkende Verdienste registriert. Wie dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Montag) mit Bezug auf eine Antwortder Bundesregierung auf Linken-Anfrage berichtet, sank das mittlereBruttomonatsentgelt in der Branche von 2007 bis 2017 von 2859 auf2478 Euro. Dieser Abnahme um 13 Prozent steht ein Anstieg derVergleichsentgelte in der Gesamtwirtschaft um 23,7 Prozent gegenüber.Linken-Gewerkschaftsexperte Pascal Meiser verweist darauf, dass indieser Statistik die ausländischen Subunternehmer nicht mit erfasstseien. Die Realität in der Branche sehe tatsächlich also nochdüsterer aus. "Die Bundesregierung muss dringend gegen dieSchmutzkonkurrenz vorgehen, die die Löhne in dieser Branche immermehr unter Druck setzt", sagte Meiser. Wie die Briefzustellung müssedie Paketzustellung an eine Lizenz geknüpft und diese beiRechtsverstößen entzogen werden. Meiser sprach sich zudem fürverstärkte Kontrollen aus.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell