Rheinische Post: Paketboom wirkt auch als Jobmotor

Düsseldorf (ots) - Der Paketboom in Deutschland wirkt für dieBranche auch als Jobmotor. Wie die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Freitagausgabe) unter Berufung aufRegierungsberechnungen berichtet, stieg die Zahl dersozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei Post-, Kurier- undExpressdiensten zwischen 2012 und 2016 von 215.00 auf über 263.000.Wie es in der Antwort auf eine Anfrage der Linken weiter heißt, nahmauch die Zahl der atypisch Beschäftigten im Wirtschaftszweig Verkehrund Lagerei zu, und zwar binnen eines Jahres von 332.000 auf 355.000.Die Statistiken seien jedoch wegen der unterschiedlichen Abgrenzungennicht direkt vergleichbar. Die Linken kritisierten die Zustände inder Branche. "Arbeiten im Wirtschaftszweig Post-, Kurier- undExpressdienste heißt, dass man oftmals mit prekären Bedingungen,unbezahlten Überstunden und oft krank machender Arbeitsbelastungabgespeist wird", sagte Linken-Arbeitsexpertin Jutta Krellmann derRedaktion.