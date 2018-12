Rheinische Post: Otto Waalkes: Komiker sind alterslos

Düsseldorf (ots) - Für Otto Waalkes spielt das Alter keine Rolledabei, ob jemand lustig ist oder nicht. "Gute Komik altert auch gut,das heißt, sie wirkt immer noch", sagte Waalkes der Düsseldorfer"Rheinischen Post (Freitag). "Komiker sind alterslos - hoffe ichjedenfalls", so der Comedian, der in diesem Jahr 70 geworden ist undsein Erfolgsrezept auf der Bühne auch in den nächsten Jahren nichtändern will: Die Leute mit neuen Scherzen zum Lachen zu bringen, seikeine große Kunst, mit alten dagegen schon.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell