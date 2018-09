Rheinische Post: Orthografie-Experiment

Düsseldorf (ots) - von Matthias BeermannSchreib, wie du sprichst - der Rest kommt von ganz allein. Nachdieser Methode, einst ersonnen in reformpädagogischem Überschwang,sollen Grundschüler lesen und schreiben lernen. Lehrer, die demKonzept "Lesen durch Schreiben" verfallen sind, schwärmen von derKreativität, mit der sich die Kinder die wichtigste Kulturtechnikangeblich spielerisch wie von selbst erarbeiten. Eltern, die sich mitobskuren Anlauttabellen und der anarchischen Rechtschreibung ihrerSprösslinge herumschlagen müssen, wissen es längst besser: Diehochgelobte Methode hat ganze Jahrgänge von Orthografie-Krüppelnproduziert. Das ist keine Petitesse. Korrekte Rechtschreibung istauch heute noch die Basis für schulischen und beruflichen Erfolg. AmEnde, liebe Pädagogen, zählt nicht der Weg, nicht das Konzept, eszählt das Ergebnis. Und da, das ergibt eine neue Studie, zeigt sichdie traditionelle Fibel-Methode deutlich überlegen - gerade auch beiKindern, die mit mehreren Sprachen aufwachsen. Es ist also höchsteZeit, das gescheiterte Rechtschreibexperiment an unseren Grundschuleneinzustellen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell