Düsseldorf (ots) - Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD)hat mit Kritik auf die von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknechtangekündigte Sammlungsbewegung "Aufstehen" reagiert. "Wenn politischeSammlungsbewegungen in Frankreich oder Italien, sowohl auf der linkenals auch auf der rechten Seite, erfolgreich sind, dann liegt esdaran, dass die Parteien dort weitgehend versagt haben", sagteOppermann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Auch inDeutschland gebe es eine Vertrauenskrise, so derBundestagsvizepräsident. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen,dass uns die Parteiendemokratie über Jahrzehnte hinweg stabileVerhältnisse beschert habe, sagte Oppermann. "Deshalb plädiere ichdafür, dass die Parteien sich erneuern und das Vertrauen der Bürgerzurückgewinnen, statt sich auf ein System einzulassen, in dem je nachpolitischer Stimmungslage wechselnde Sammlungsbewegungen dieGeschicke unseres Landes bestimmen", sagte der SPD-Politiker.