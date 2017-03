Rheinische Post: Oppermann drängt de Maizière zu schnellem Gesetz gegen NPD-Finanzierung

Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatBundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) aufgefordert, schnelleinen Gesetzentwurf gegen die staatliche Finanzierung derrechtsextremen NPD vorzulegen. In einem Brief, der der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegt, schreibtOppermann: "Mein Eindruck ist, dass hier auf Bundesebene seit nunmehrfast zwei Monaten kein Fortschritt stattfindet. Ich bitte Sie daherum Mitteilung, wann mit einem Gesetzentwurf aus Ihrem Haus zu rechnenist." Oppermann erhöht zudem den Druck: "Die noch zur Verfügungstehende Zeit für parlamentarische Beratungen ist begrenzt, weswegenEile geboten ist", heißt es in seinem Brief weiter. Nach demunmissverständlichen Hinweis des Bundesverfassungsgerichts müsstennun Taten folgen, so Oppermann. "Ich würde mich freuen, wenn es unsgelingt, gemeinsam in dieser Legislaturperiode eine gesetzlicheRegelung zu schaffen, mit der wir eine staatliche Finanzierung fürverfassungsfeindliche Parteien unterbinden können", schreibt derSPD-Politiker an de Maizière.KONTEXTAm 17. Januar war ein Verbot der NPD vor demBundesverfassungsgericht erneut gescheitert. Gleichwohl stuften dieRichter die Partei als verfassungsfeindlich ein und gaben denHinweis, auch unterhalb der hohen Hürden für ein Verbot handeln zukönnen: mit einer Einschränkung der Parteienfinanzierung. Union undSPD waren sich einig, handeln zu wollen. Beide Koalitionspartnerkündigten schnelle Schritte an. Zu einer gemeinsamen Linie fanden siebisher jedoch nicht. Stattdessen legte bereits der Bundesrat einenGesetzentwurf vor und beschloss ihn einstimmig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell