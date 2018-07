Düsseldorf (ots) - Beim Autobauer Opel setzt Vorstandschef MichaelLohscheller auch auf Sparbeiträge des Managements. "Ich habe immergesagt: Die Treppen muss man von oben nach unten kehren. DasManagement fliegt innereuropäisch selbstverständlich Economy, wirsteigen bei Dienstreisen in kostengünstigen Hotels ab", sagte er derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Auch sei dieGeschäftsführung deutlich verkleinert worden. "Nur so können Sie auchvon den Mitarbeitern glaubwürdig Beiträge verlangen." Die Opel-MutterPSA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Opel erstmals seit 1999 wiederGewinn erwirtschaftet hat. "Es wäre gefährlich, jetzt in Euphorie zuverfallen oder sich zurückzulehnen", sagte Lohscheller. "Es handeltesich ja schließlich erst einmal um Halbjahreszahlen. Wir werdenunsere Anstrengungen im zweiten Halbjahr fortsetzen. Im Februar 2019wissen wir dann, wo wir für das Gesamtjahr stehen." Vorwürfe, Opelentwickele sich zu einer reinen Design-Hülle für PSA, wies er zurück:"Opel wird noch deutscher, als es jemals der Fall war. Wir stärkendie kundenspezifischen Elemente in unseren Fahrzeugen, also dieDesignsprache, den Innenraum, das Fahrverhalten, die Präzision unddie Qualität. Jeder Opel wird in Rüsselsheim entwickelt - das warunter GM nicht immer der Fall." Lohscheller verteidigte, dass mandafür auf Plattformen von PSA zurückgreife: "Ohne Plattform-Sharingkönnte in dieser wettbewerbsintensiven Industrie im Übrigen niemandüberleben. Das weiß jeder, der sich mit der Branche intensivbeschäftigt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell