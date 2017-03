Rheinische Post: Offizielle Arbeitslosenstatistik erfasst 162.600 ältere Arbeitslose nicht

Düsseldorf (ots) - Die offizielle Arbeitslosenstatistik hat imvergangenen Jahr 162.600 ältere Arbeitslose nicht erfasst - weilPersonen über 58 Jahre, denen ein Jahr lang kein Job mehr angebotenwurde, aus der Statistik herausfallen. Dies geht aus einer Antwortder Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)vorliegt. Seit 2012 ist die Zahl der Betroffenen kontinuierlich um 27Prozent (absolut: 34.200) gestiegen. Die Arbeitslosenstatistikerscheint durch diesen Mechanismus in einem besseren Licht: Offiziellist nur etwa jeder sechste Arbeitsuchende über 55 Jahre alt. Ohne dieSonderregelung wäre es fast jeder Vierte. Die arbeitsmarktpolitischeSprecherin der Grünen, Brigitte Pothmer, zeigte sich empört: "DieZahlen älterer Arbeitsloser und Langzeitarbeitsloser werdensystematisch kleingerechnet", sagte sie der Redaktion. Von derStatistikbereinigung profitiere nur Arbeitsministerin Andrea Nahles(SPD), "die sich zweifelhafte Erfolge bei der Bekämpfung derLangzeitarbeitslosigkeit an die Brust heftet". Pothmer forderte eineAbschaffung der Regelung, wonach ältere Arbeitslose ohne Job-Angebotenicht mehr gezählt werden. Pothmer sieht die Gefahr, dass diese Leutekeine Chance mehr auf einen neuen Job haben. "Aus der Statistik, ausdem Sinn", sagte die Grünen-Politikerin. "Ein nur in der Theoriebestehender Anspruch auf Beratung, Vermittlung und Förderung nutztden Betroffenen aber nichts."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell