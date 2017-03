Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat im Konfliktzwischen Nord- und Südkorea vor einem "neuen Rüstungswettlauf" impazifischen Raum gewarnt. "Man muss sich um die Stabilität dergesamten pazifischen Region Sorgen machen. Dort droht ein neuerRüstungswettlauf", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Für den Konflikt in Nordkoreakann es keine militärische Lösung geben", betonte er. Fortschrittewürden sich nur in enger Abstimmung mit den Chinesen erzielen lassenund nicht gegen sie. Er verwies darauf, dass der neue US-Präsidentdie Lage verkompliziert. Trump sei leider für alle Partnerunberechenbar. "Das ist Gift für die weltweite Sicherheitslage."Özdemir verwies auch darauf, dass die EU bei der Befriedung derRegion keine wichtige Rolle spielen könne, da sie mit der eigenenNachbarschaft im Süden und im Osten genug zu tun habe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell