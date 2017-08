Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat CSU-Chef HorstSeehofer wegen seiner Äußerungen zur Flüchtlings-Obergrenze scharfkritisiert. "Seehofer bleibt sich treu: Bei ihm weiß der Wählernicht, woran er ist und wofür er und seine Partei noch stehen", sagteÖzdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe). "Für uns bleibt richtig: Es gibt mit uns keine Quotefür Flüchtlinge", sagte der Grünen-Spitzenkandidat. Die Grünen würdenstatt dessen "die Bekämpfung der Fluchtursachen zur Prioritätdeutscher und europäischer Politik" machen. Zudem setzten die Grünenauf die faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa und aufkraftvollere Integrationsanstrengungen. Seehofer vermittelte amSonntagabend in der ARD den Eindruck, die Obergrenze von 200.000Flüchtlingen pro Jahr sei für die CSU keine Koalitionsbedingung mehr.Später betonte er, er halte aber an der Forderung an sich fest.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell