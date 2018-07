Rheinische Post: Nur noch 41 Prozent aller Beschäftigten werden von Betriebsrat vertreten

Düsseldorf (ots) - Immer weniger Beschäftigte in Deutschlandwerden durch einen Betriebsrat vertreten. Konnten sich 2002 nochknapp die Hälfte aller Beschäftigten oder 48 Prozent an einenBetriebsrat wenden, waren es 2016 nur noch 41 Prozent. Das geht auseiner Antwort des Arbeitsministeriums auf eine parlamentarischeAnfrage der Linken hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) vorliegt. Demnach sank der Anteil der Betriebe, die einenBetriebsrat haben, an allen deutschen Unternehmen ab fünfMitarbeitern in dem Zeitraum von elf auf neun Prozent. Der Rückgangsetzte sich auch im vergangenen Jahr fort: 2017 betrug der Anteil derBeschäftigten ohne Betriebsräte in Westdeutschland noch 40 Prozent,in Ostdeutschland 33 Prozent. Häufig sind Unternehmen ohneBetriebsräte auch an keinen Tarifvertrag gebunden: In Betrieben mitTarifbindung werden 60 Prozent der Beschäftigten von einemBetriebsrat vertreten, in den Formen ohne Tarifbindung sind es nur 20Prozent, wie aus der Antwort hervorgeht. Linken-Politikerin JuttaKrellmann forderte die Bundesregierung auf, mehr zum Schutz vonBetriebsräten zu tun und die Gründung der Arbeitnehmervertretungen zuerleichtern. "Wer Betriebsratsarbeit behindert, macht sich strafbar.Wir brauchen Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die solche Verstößeverfolgen", sagte Krellmann. Das Ministerium verweist in seinerAntwort auf eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung,wonach etwa 60 Prozent der Gewerkschaftssekretäre über Erfahrungenberichten können, dass in Firmen die Gründung eines Betriebsratsbehindert worden sei.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell