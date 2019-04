Rheinische Post: Nur 42 neue Grünbrücken für Tiere an Bundesfernstraßen

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat in den sechs Jahrenseit 2013 an den insgesamt über 50.000 Streckenkilometern derAutobahnen und Bundesstraßen nur 42 Grünbrücken für Tiere zurÜberquerung fertiggestellt. Das geht aus der Antwort desVerkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, dieder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vorliegt. Demnach wurdeim Jahr 2018 nur an drei Stellen entlang der Autobahnen eineÜberquerungsmöglichkeit für wandernde Tiere errichtet. Im laufendenJahr seien elf weitere Grünbrücken geplant, teilte das Ministeriummit. Die Regierung erkennt der Antwort zufolge keinen Bedarf fürweitere Grünbrücken entlang des Bundesfernstraßennetzes. Sie müsseerst Daten zu Wildunfällen und Lebensraumnetzen auswerten. EinenEvaluationsbericht zum Bundesprogramm Wiedervernetzung wolle sie imLaufe des Jahres 2019 vorlegen, zwei Jahre später als geplant. "DieBundesregierung hat in den letzten Jahren für die Vernetzung vonLebensräumen von Tieren entlang der Bundesstraßen und Autobahnen vielzu wenig getan", beklagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen,Stephan Kühn. Durch die Zerschneidung der Lebensräume werde dieArtenvielfalt bedroht. "Verkehrsminister Scheuer überzieht dieRepublik wie kein anderer Minister vor ihm mit neuen Straßen. DerNatur- und Artenschutz kommt dabei völlig unter die Räder", sagteKühn.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell