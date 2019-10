Rheinische Post: Nukleus einer neuen EU-Flüchtlingspolitik Kommentar Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Ausgerechnet Horst Seehofer, derBundeskanzlerin Angela Merkel mit seiner massiven Kritik an ihrerFlüchtlingspolitik vor drei Jahren fast gestürzt hatte, könnte der EUauf seine alten Tage zu einem Ausweg aus der seit Jahren ungelöstenFlüchtlingsfrage verhelfen. Auf eigene Initiative war derInnenminister nach Malta, Griechenland und in die Türkei gereist. Fürseinen zu unterwürfigen Auftritt in der Türkei gebührt demInnenminister kein Beifall. Doch was er in Malta zugesagt hat, könnteder Nukleus einer künftigen gemeinsamen EU-Flüchtlingspolitik werden.Deutschland werde künftig 25 Prozent der Bootsflüchtlinge aufnehmen,die im Mittelmeer aufgegriffen werden, so Seehofer. Kontraproduktivwar zwar, dass er das vorher zu Hause mit niemandem außer vielleichtMerkel abgesprochen hatte. Denn seine Zusage löst jetzt Ängste undKritik auch in den eigenen Unionsreihen aus. Doch Seehofers Ansatzbleibt trotzdem richtig, zusammen mit Frankreich und Italien inVorleistung zu treten, damit sich weitere Staaten einer Quotenlösunginnerhalb der EU anschließen. Vier bis fünf weitere Länder könnten essein. Der Mechanismus für Bootsflüchtlinge könnte Vorbild sein fürein generelles Verteilverfahren für Migranten. Das Dublin-Verfahren,wonach Flüchtlinge nur dort Asyl erhalten sollen, wo sie in Europaangekommen sind, ist längst gescheitert. Es war immer schon absurd,weil es die Staaten an den EU-Außengrenzen mit dem Flüchtlingsproblemallein lässt. Eine Koalition der Willigen unter den EU-Staaten solltedaher endlich mit einem Quotensystem zur Verteilung der Flüchtlingevorangehen. Zugleich müssen aber auch alle EU-Staaten Griechenland,Italien, Spanien und die Osteuropäer viel stärker bei der Kontrolleder EU-Außengrenzen mit Geld und Personal unterstützen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell