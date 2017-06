Rheinische Post: Noch viele Fragezeichen Kommentar Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen sind inihren Koalitionsverhandlungen mit Elan bei der Sache. Die erstenErgebnisse liegen auf dem Tisch: Wirtschaft als eigenes Schulfach,bis zu 1000 Stipendien für Existenzgründer, längere Arbeitszeiten aufBaustellen und ein landesweit einheitliches Ticketsystem für denöffentlichen Nahverkehr - um nur einige zu nennen. Das alles klingtgut und deckt sich mit den Versprechen, die beide Parteien denBürgern im Wahlkampf gegeben haben. Doch noch sind es Ankündigungen,und einige davon sind nicht einmal neu. An einem landesweiteinheitlichen System für alle Busse und Bahnen etwa haben sich schonfrühere Landesregierungen versucht - ohne Erfolg. Die geplanteSenkung der Baukosten durch niedrigere Energiestandards hängt amErfolg einer Gesetzesinitiative im Bundesrat. Auch dazu, wie sie ihrePläne finanzieren wollen, ist von den beiden voraussichtlichenKoalitionspartnern noch nicht viel zu hören. Und beim Thema Maut gibtes in den Gesprächen ohnehin noch Klärungsbedarf. Applaus wäreverfrüht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell