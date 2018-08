Rheinische Post: Noch 156 NRW-Kommunen mit Krisenhaushalt

Düsseldorf (ots) - Trotz sprudelnder Steuereinnahmen geht die Zahlder NRW-Kommunen mit Krisenhaushalt nur langsam zurück. "Imvergangenen Jahr waren 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, diesich ihre Finanzplanung also von einer Aufsichtsbehörde genehmigenlassen. Das sind zehn weniger als vor fünf Jahren. Ende Juni warennur noch 156 Gemeinden in der Haushaltssicherung", sagteNRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag). Scharrenbach bewertet die Zahlen so:"Die Finanzlage in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalenwird deutlich besser, aber die Kommunen sind noch nicht über denBerg."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell