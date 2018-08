Rheinische Post: Nivel-Schläger Frank R. erneut vor Gericht

Düsseldorf (ots) - Der ehemalige deutsche Hooligan Frank R., derbei der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich den am Bodenliegenden Polizisten Daniel Nivel gegen den Kopf getreten hat, musssich seit Donnerstag erneut vor Gericht verantworten. DieStaatsanwaltschaft hat gegen ihn Anklage wegen gefährlichen Eingriffsin den Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung erhoben. "Ersoll mit einem Auto auf seine frühere Ehefrau und zwei Kinderzugefahren sein, die an einer Bushaltestelle standen", sagte derVorsitzende Richter und Sprecher des Landesgerichts Essen, JohannesHidding, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Die Frau unddie Kinder mussten zweimal zur Seite springen", sagte Hidding. DerVorfall ereignete sich demnach bereits im November 2016 in Bottrop,kam aber erst jetzt vor Gericht. Die beiden Kinder stammen von einerfrüherer Beziehung der Frau und nicht von R. Bei einer Verurteilungdroht dem heute 50-Jährigen eine Gefängnisstrafe von bis zu zehnJahren. Am Donnerstag ist bislang nur die Anklageschrift verlesenworden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell