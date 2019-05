Rheinische Post: Niedersachsens Wirtschaftsminister verschärft Druck auf Altmaier wegen Arbeitsbedingungen für Paketboten

Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Wirtschaftsminister BerndAlthusmann verschärft bei der Forderung nach gesetzlich verbessertenArbeitsbedingungen für Paketboten den Druck auf seinen Parteifreundund Amtskollegen im Bund, Peter Altmaier. "Die Arbeitsbedingungen fürmanche Paketboten sind unverantwortlich. Die Schaffung dergesetzlichen Voraussetzungen für eine Nachunternehmerhaftung in derZustellbrache, wie wir sie zum Beispiel bereits in derSchlachtindustrie kennen, halte ich deshalb für sinnvoll", sagteAlthusmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Damitunterstützt der CDU-Politiker Pläne von SPD-BundesarbeitsministerHubertus Heil, die Altmaier ablehnt. Althusmann sagte, einLogistikunternehmen sei verantwortlich für seine Mitarbeiter und dievon ihm beauftragten Subunternehmer. Damit werde keine überbordendeBürokratie - wie sie Altmaier befürchtet - geschaffen, sondern denMissständen in der Zustellbranche wirksam entgegentreten. "ImVordergrund muss der Schutz der Beschäftigten vor illegalenMachenschaften von schwarzen Schafen der Zustellbranche stehen. Sowird sichergestellt, dass rechtstreue Unternehmen keinenWettbewerbsnachteil durch das Fehlverhalten von Konkurrentenerleiden", sagte Althusmann.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell