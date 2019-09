Rheinische Post: Niedersachsens Innenminister Pistorius will SPD-Mitgliederreferendum auch bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 20.09.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der niedersächsische Innenminister und Kandidat für den Vorsitzder SPD, Boris Pistorius, will einen Kanzlerkandidaten oder eineKanzlerkandidatin von den Mitgliedern bestimmen lassen. "Schon WillyBrandt wollte ,Mehr Demokratie wagen'. Wir sollten zukünftig dieMitglieder bei wesentlichen Personal- und Sachfragen mitentscheidenlassen. Natürlich besonders bei der Frage nach einerSpitzenkandidatin oder einem Spitzenkandidaten", sagte Pistorius derDüsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag). Seine Mitbewerberkritisierte Pistorius für ihre Lust an der Abwicklung frühererSPD-Beschlüsse. "Es ist ein Überbietungswettbewerb in der Frage, waswir aus der Vergangenheit am liebsten abwickeln würden. Dabei sindviele der Bewerber ja selbst in den vergangenen Jahren an allenmaßgeblichen Beschlüssen beteiligt", so Pistorius. Petra Köpping under seien dagegen erstmals 2017 stimmberechtigtes Mitglied einesBundesparteitags geworden. "Wir versprechen glaubwürdig einenNeuanfang und nicht alles, was die SPD in einer Regierung mit der CDUdurchsetzt, ist per se schlecht." Die Frage eines Austritts aus derKoalition dürfe nicht taktisch, sondern müsse inhaltlich begründetsein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell