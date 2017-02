Rheinische Post: Neuer Konflikt in Mossul

Düsseldorf (ots) - Kommentar von Matthias BeermannDie entscheidende Phase im Kampf um die Rückeroberung dereinstigen irakischen Millionenstadt Mossul hat begonnen. Von denAnfangserfolgen und den optimistischen Kommuniqués sollte man sichnicht blenden lassen: Es wird wohl Wochen und Monate dauern, bisMossul von der Terrorherrschaft des Islamischen Staats befreit ist.Den irakischen Truppen und ihren Verbündeten droht ein blutigerHäuserkampf, und es dürfte leider auch zahlreiche zivile Opfer geben.Fällt Mossul, verliert der IS eine wichtige Operationsbasis, vorallem aber eine wichtige Einnahmequelle. Das wird zwar noch nichtsein Ende sein, und die Gefahr von Terroranschlägen - auch in Europa- könnte sogar noch zunehmen, je mehr der IS im Irak unter Druckgerät. Aber an der Schlacht um Mossul führt kein Weg vorbei, und siewird gewonnen werden. Ob es auch ein politischer Sieg wird, hängtdavon ab, ob es der irakischen Regierung gelingt, die schiitischen,pro-iranischen Milizen in den Griff zu bekommen, die die sunnitischeBevölkerung vertreiben wollen. Hier keimt schon der nächste KonfliktPressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell