Rheinische Post: Neuer JU-Vorsitzender Kuban fordert CDU und CSU zur Überwindung von WerteUnion und Union der Mitte auf

Düsseldorf (ots) - Der neue Vorsitzende der Jungen Union, TilmanKuban, hat CDU und CSU aufgerufen, die neuen Gruppierungen in beidenParteien überflüssig zu machen. "Unser Ziel muss es sein, dieverschiedenen Flügel der Partei wieder zu stärken und jeden davon mitstarken Köpfen zu besetzen. Dann braucht es keine Gruppen wie dieUnion der Mitte oder die WerteUnion. Das muss unser Anspruch sein",sagte Kuban der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Dieeigentliche Frage der Union sei, wie sie wieder an Wahlergebnisse von40 plus X herankomme. Auch dieser Anspruch müsse formuliert werden.Der Vorsitzende der WerteUnion, Alexander Mitsch, forderte Kubanunterdessen auf, sich vor allem für eine neue Migrationspolitik starkzu machen. "Ich gehe davon aus, dass die JU nun auch sehr intensivfür die dringend notwendige Politikwende, insbesondere in derEinwanderungspolitik, eintreten wird", sagte Mitsch.Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin und eine Unterstützerinder Union der Mitte, Karin Prien (CDU), betonte: "Unser neuesGrundsatzprogramm wird zeigen, dass die Union auch in Zukunft eineprogressive Kraft ist, die unser Land aus der Mitte herausgestaltet."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell