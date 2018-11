Rheinische Post: Neue Stiftung soll Menschen Angst vor Digitalisierung nehmen

Düsseldorf (ots) - Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft desBundeswirtschaftsministeriums fordert die Gründung einer neuennationalen Stiftung, die sich mit den wichtigsten gesellschaftlichenZukunftsfragen bei der Digitalisierung beschäftigt. Der Erfolg derDigitalisierung in Deutschland werde davon abhängen, heißt es in demPositionspapier, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch)vorliegt, "ob wir die Menschen mitnehmen, angemessen auf ihre Ängsteeingehen statt sie zu schüren". Die Digitalisierung müsse sogestaltet werden, dass alle 82 Millionen Menschen in unserem Landdavon profitieren", heißt es in dem Papier. "Wir können nur ineiner optimistischen, technologie- und innovationsoffenenGesellschaft erfolgreich sein." Eine "Deutsche Stiftung für DigitaleInnovationen" solle sich zum Beispiel mit den Themen Ressourcen,Ökologie und Gesundheit befassen. Das Ziel sind nachhaltigeEntwicklungen zum Wohle des Menschen.Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft berät dasBundeswirtschaftsministerium zu aktuellen Fragen der digitalenTransformation.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell