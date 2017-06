Rheinische Post: Neue Fraktionsspitze der NRW-Grünen will sich auf weniger Themen konzentrieren

Düsseldorf (ots) - Die neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen imNRW-Landtag, Monika Düker und Arndt Klocke, kündigen Konsequenzen ausder Niederlage ihrer Partei bei der NRW-Landtagswahl an. Klocke sagteim Doppel-Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe): "Wir haben uns in der vergangenenLegislaturperiode verzettelt. Unsere Konsequenz: Wir setzen aufweniger Themen und Figuren. Wir werden uns als Oppositionsfraktionjetzt thematisch konzentrieren: Umwelt und Verkehr, Gerechtigkeit unddie offene Gesellschaft." Bei der Landtagswahl 2012 wurden dieNRW-Grünen mit 11,3 Prozent der Wählerstimmen in die Landesregierunggewählt. Am 14. Mai 2017 erhielten sie nur noch 6,4 Prozent und habenkeine Aussicht mehr auf eine Regierungsbeteiligung. Düker sagte derRheinischen Post: "Wir wollten zu vieles zu schnell." Auf die vonRot-Grün eingeführte Hygieneampel hätten die betroffenen Unternehmensich nicht ausreichend vorbereiten können. "Auch die Inklusion ist jaals Ziel unumstritten. Aber mit der Umsetzung haben wir die Schulenin NRW überfordert. Da hätten wir Tempo rausnehmen müssen", so Düker.Gut eine Woche nach ihrer Wahl zur neuen Fraktions-Doppelspitze gebenDüker und Klocke in ihrem ersten gemeinsamen Interview in neuerFunktion auch ihre Aufgabenverteilung bekannt. Düker sagte: "In derArbeit als Vorsitzende bleiben meine Themen innere Sicherheit, Justizund Flüchtlinge. Hinzu kommen für mich die Themen Haushalt, Finanzenund Kommunen." Klocke sagte: "Ich bleibe den Themen Verkehr,Wohnungsbau und Hochschule treu und kümmere mich zusätzlich um dieUmweltpolitik." Einen späteren Einstieg der Grünen in die sichabzeichnende NRW-Koalition von CDU und FDP schließen Düker und Klockeaus. Düker sagte: "Jetzt muss Schwarz-Gelb erst mal liefern. Wirhaben uns auf fünf Jahre Opposition eingestellt. Danach wollen wirwieder zurück in die Regierung."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell