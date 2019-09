Rheinische Post: Neue Bundesagentur-Vorständin fordert höheres Schonvermögen für Langzeitarbeitslose

Düsseldorf (ots) - Christiane Schönefeld, neue Vorständin derBundesagentur für Arbeit, fordert eine Reform der Hartz-Gesetze."Grundsätzlich haben sich die Hartz-Gesetze bewährt, insbesondere ander oft diskutierten Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I sollten wirfesthalten. Aber auch die Hartz-Gesetze werden sichweiterentwickeln", sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Konkret forderte sie, Langzeitarbeitslosen mehr Vermögenzuzugestehen. "Die Vorstellung, dass sie ihr für den Ruhestandgespartes Vermögen antasten oder aus ihrem Haus ausziehen müssen,macht vielen Menschen Angst. Ich begrüße Pläne, in den ersten Jahrender Arbeitslosigkeit noch nicht auf das Vermögen zu schauen", sagteSchönefeld. "Wer in das Arbeitslosengeld II rutscht, soll zwei Jahrelang auch dann in seiner Wohnung bleiben dürfen, wenn die nachheutigen Standards zu groß wäre." Ebenso sollten dieLangzeitarbeitslosen mehr sonstiges Vermögen behalten dürfen. "Eswäre sinnvoll, ein höheres Schonvermögen als bisher festzulegen, dasLangzeitarbeitslose nicht antasten müssen", so Schönefeld weiter.Dabei könne man zum Beispiel über 100.000 Euro diskutieren. "Es machtwenig Sinn, Arbeitslose vorzeitig zum Verzehr ihrer Altersvorsorge zuzwingen. Das bedeutet nur mehr Altersarmut in der Zukunft",begründete Schönefeld ihren Vorstoß. Sie war zuletzt Chefin derRegionaldirektion NRW, seit dem 25. September ist sie VorstandRessourcen der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell