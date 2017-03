Rheinische Post: Netflix-Chef: Die Deutschen hassen Werbeunterbrechungen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Düsseldorf (ots) - Die Werbefreiheit bei Netflix ist für ReedHastings, Mitgründer und Chef des weltgrößten Streaming-Dienstes, einGrund für den großen Erfolg des Unternehmens in Deutschland. "DieDeutschen hassen Werbeunterbrechungen mehr als die Menschen im Restder Welt. Dass es bei Netflix keine gibt und geben wird, zieht alsVerkaufsargument", sagte Hastings der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Umsatz werde in diesem Jahrbei etwa zehn Milliarden Dollar (9,5 Milliarden Euro) liegen,kündigte Hastings an. Netflix hat weltweit etwa 93 Millionen Kunden.