Düsseldorf (ots) - Die CSU ist im Asylstreit mit Kanzlerin AngelaMerkel so hoch auf die Palme geklettert, dass sie ohne Schaden nichtmehr herunterkommt. Lenkt sie auf die EU-Gipfel-Ergebnisse ein, legendie Hardliner das als Schwäche aus, bleibt sie bei ihrer Linie"Deutschland zuerst", wenden sich Merkelianer und glühende Europäerab. Die CSU entscheidet sich deshalb weiter für Eskalation. Sie willMerkel weiter in die Enge treiben. Das ist verantwortungslos. Wäre esnur ein Debakel für Seehofer, Dobrindt und Söder, könnten sie nachder bayerischen Landtagswahl die Konsequenzen unter sich ausmachen.Sie nehmen mit ihrem Kurs aber nicht nur die Fraktionsgemeinschaftmit der CDU im Bundestag, sondern das ganze Land in Haft. Zerbrichtdie große Koalition nach gerade einmal 100 Tagen, hilft dasniemandem. Die CDU sollte nun ihrerseits eine harte Gangarteinschlagen - und zur Landtagswahl in Bayern antreten. Damit wäredie dortige absolute Mehrheit der CSU fort. Die Christsozialen würdensich daran gewöhnen müssen, dass sie ohne Partner auch in Bayernnichts entscheiden können. Eine gute Übung für Kompromissfähigkeit imBund. Zumindest ist nun im ganzen Land sichtbar, wohin "CSU first"führen kann: ins Chaos.