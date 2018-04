Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat imVorfeld des Parteitags in Wiesbaden am kommenden Sonntag dieErwartungen an ihr Wahlergebnis zur Parteichefin gedämpft. "Icherhoffe mir eine klare Mehrheit, die mir Rückendeckung gibt. Abernach den vergangenen turbulenten Monaten erwarte ich ein ehrlichesErgebnis", sagte Nahles dem "Wiesbadener Kurier" und der "RheinischenPost". Ihrer Gegenkandidatin, der Flensburger OberbürgermeisterinSimone Lange, will Nahles Raum für eine eigene Präsentationeinräumen. "Sie wird sich in den Delegiertenvorbesprechungen und inder Sitzung des Vorstands am Samstag vor dem Parteitag präsentierenkönnen." Sie nehme die Kandidatur von Lange "auf jeden Fall" ernst,sagte Nahles. "Der Wettbewerb wird auch fair ausgetragen", sagte dieSPD-Fraktionsvorsitzende. Lange hatte zudem mehr Redezeit als diebisher angedachten zehn Minuten eingefordert. Nahles sagte, überdiese Frage werde es "keinen Streit geben".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell