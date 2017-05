Rheinische Post: NRW will alle Wahlkreise überprüfen

Düsseldorf (ots) - Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalenwerden alle 128 Wahlkreise noch einmal überprüft. Das bestätigte derLandeswahlleiter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Online-Ausgabe). Hintergrund sind außergewöhnlich viele fehlerhaftübermittelte Schnellmeldungen, wie ein Sprecher von LandeswahlleiterWolfgang Schellen sagte. Bisher seien ein Dutzend Fälle bekanntgeworden. "Es ist nicht nur die AfD betroffen, sondern es gibtfehlerhafte Ergebnisse für nahezu alle Parteien. Das ist gerade indieser aufgeladenen Zeit sehr ärgerlich", sagte der Sprecher. DieLeiter aller 128 Wahlkreise in NRW seien aufgefordert worden, ihreStimmbezirke auf Ungereimtheiten zu prüfen. Die Ergebnisse würden fürDienstagabend erwartet. Am Mittwochmittag soll das amtlicheEndergebnis der Wahl vorgestellt werden.http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-wahl-wahlleiter-laesst-stimmauszaehlung-nachpruefen-aid-1.6837298Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell