Rheinische Post: NRW verstärkt massiv Schutz jüdischer Einrichtungen

Düsseldorf (ots) - Nach dem rechtsextremistischen undantisemitischen Anschlag in Halle sind die Sicherheitsvorkehrungen inNordrhein-Westfalen massiv verstärkt worden. Nach einem Bericht derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) wurde die Zahl jüdischerEinrichtungen, die ab sofort rund um die Uhr von der Polizei bewachtwerden, von drei auf 26 erhöht. Darunter sind Synagogen, jüdischeGemeinde- und Altenzentren sowie jüdische Kindertagesstätten. Dieübrigen 41 jüdischen Schutzobjekte in NRW werden regelmäßig vonPolizeistreifen beobachtet. "In Deutschland darf es nie wieder denHauch eines Zweifels geben, dass wir immer an der Seite der Juden undder Seite Israels stehen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)der Zeitung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell