Rheinische Post: NRW überprüft Schutz jüdischer Einrichtungen

Düsseldorf (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will denSchutz jüdischer Einrichtungen in NRW überprüfen. "Ich glaube nicht,dass wir den Schutz jüdischer Einrichtungen in NRW verstärken müssen,weil der Schutz heute schon auf hohem Niveau erfolgt. Trotzdem werdenwir vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse nochmals prüfen, obwir etwas verbessern können", sagte Reul der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).