Rheinische Post: NRW überholt Berlin bei Start-ups

Düsseldorf (ots) - Das bevölkerungsreichste Bundesland istinzwischen auch die Region mit den meisten Start-ups. Mit einemAnteil von 19 Prozent aller deutschen Jung-Unternehmen überholtNordrhein-Westfalen in diesem Jahr erstmals die bisherigeStart-up-Hochburg Berlin (15,8 Prozent). Das geht aus dem "DeutschenStart-up-Monitor" des Bundesverbands Deutscher-Start-ups und derUnternehmensberatung KPMG hervor, der am Mittwoch in Berlinvorgestellt wird und der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag)vorliegt. Ein Großteil der Start-ups in NRW ist dabei in der RegionRhein-Ruhr angesiedelt (11,2 Prozent). 2014, als erstmals bei derUntersuchung verschiedene Regionen betrachtet wurden, lag der Anteilder NRW-Start-ups noch bei neun Prozent, der aus Berlin bei 39Prozent.