Rheinische Post: NRW sucht nach 17 Terrorverdächtigen und 4512 Straftätern

Düsseldorf (ots) - Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf suchtderzeit per Haftbefehl nach 17 Terrorverdächtigen. Das geht aus einemBericht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums an denRechtsausschuss des Landtags hervor, der der "Rheinischen Post"(Düsseldorf / Dienstag) vorliegt. Den 17 Personen wird in 14verschiedenen Verfahren die Mitgliedschaft in einer terroristischenVereinigung im In- oder Ausland vorgeworfen. Bei der DüsseldorferGeneralstaatsanwaltschaft ist die neue ZentralstelleTerrorismusverfolgung des Landes angesiedelt. Aus dem Bericht desMinisteriums geht ebenso hervor, dass in Nordrhein-Westfalen 4512 zuGefängnisstrafen verurteilte Personen nicht in Haft sind. Gegen dieStraftäter liegen Vollstreckungshaftbefehle vor. Das heißt, ihreVerurteilung ist rechtskräftig und sie müssen die Haftstrafeantreten, sind der Ladung aber nicht nachgekommen oder flüchtig. DenPersonen drohen Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr ohneErsatzfreiheitsstrafen. Das Ministerium beruft sich dabei auf denFahndungsbestand des Landeskriminalamts vom 16. Mai 2018. Zu diesemStichtag waren im Fahndungsbestand des LKA 4512 offeneStrafvollstreckungshaftbefehle und 81 offene Untersuchungshaftbefehleerfasst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell