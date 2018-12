Rheinische Post: NRW schickt Digitalbus auf die Schulhöfe

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung will dieDigitalisierung der Grundschulen mit einer neuen Initiativevoranbringen. In den kommenden Wochen soll ein sogenannter Digitalbusauf Schulhöfen jeweils für eine Woche haltmachen. Dieses rollendeKlassenzimmer ist unter anderem mit Tablets ausgestattet. "Um bei derDigitalisierung der Schulen voranzukommen, starten wir ein neuesProjekt: die mobile Digitalwerkstatt für Grundschulen. Damit wollenwir die Digitalisierung für Schüler, aber auch für Lehrer erlebbarmachen und anschaulich zeigen, wie der Unterricht in Zukunft aussehenkann", sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Das könne "aber nur einerster Aufschlag sein, weil wir damit zunächst nur an einem Teil derGrundschulen Station machen können, aber wir sind innerhalb einesJahres in allen Regionen des Landes". Die Schulministerin dringtweiterhin auf einen schnellen Abschluss des Digitalpakts:"Festzuhalten bleibt: NRW braucht dringend die eine Milliarde Euroaus dem 'Digitalpakt Schule' des Bundes."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell