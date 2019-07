Rheinische Post: NRW legt Einführung von Tasern auf Eis

Düsseldorf (ots) - NRW- Innenminister Herbert Reul (CDU) hält ander geplanten Einführung von Elektroschock-Pistolen bei derNRW-Polizei fest, verschiebt das Projekt jedoch auf unbestimmteZeit. Reul sagte der Rheinischen Post (Dienstag): "Das Thema Tasersteht momentan auf unserer Prioritätenliste nicht an obersterStelle." Ein konkreter Termin für die Einführung sei "derzeit nichtabsehbar", ergänzte das Innenministerium. In Nürnberg, Pirmasens undFrankfurt am Main waren zuletzt drei Menschen nach dem Einsatz vonTasern gestorben. Einen Zusammenhang bestreitet dasNRW-Innenministerium jedoch. "Es stimmt zwar, dass es in denvergangenen acht Monaten drei Todesfälle nach Einsätzen einesDistanzelektroimpulsgerätes gegeben hat", teilte ein Sprecher mit."Allerdings sind diese nach unserem Kenntnisstand nicht unmittelbarauf dessen Einwirkung zurückzuführen." Reul begründet sein Zögern inder Rheinischen Post mit "Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell