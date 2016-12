Rheinische Post: NRW kaufte in den vergangenen 15 Monaten 201 Gutachten ein

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung hat in den vergangenen15 Monaten 201 Gutachten bestellt. Dafür wurden bereits 11,8Millionen Euro bezahlt, weitere rund 2,8 Millionen Euro stehen nochaus. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort vonNRW-Finanzminister Norbert Walter-Brojans (SPD) auf eine Anfrage desFDP-Vize im Landtag, Ralf Witzel, hervor, die der "Rheinischen Post"(Freitagausgabe) vorliegt. Obwohl Rot-Grün 42 Gutachten mehr als imVorjahreszeitraum vergeben hat, sind die Kosten rückläufig: 2015fielen rund 16,5 Millionen Euro für Gutachten an. ImBerechnungszeitraum 2012 bis 2014, in dem 260 Gutachten in Auftraggegeben wurden, fielen zusammen 17 Millionen Euro an Gutachterkostenan.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell