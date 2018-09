Rheinische Post: NRW fordert Bundeshilfen für rheinisches Braunkohle-Revier

Düsseldorf (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)fordert den Bund auf, dem rheinischen Revier bei einem vorzeitigenKohleausstieg zu helfen: "Ich sehe den Bund in der Pflicht, im Falleeiner früheren Beendigung der Braunkohle die erforderlichen Mittelbereitzustellen. Braunkohle aus NRW ist seit Jahrzehnten einewichtige Säule für die deutsche Wirtschaft, und anders als Steinkohlewar sie nie subventioniert. Jetzt darf Deutschland das RheinischeRevier nicht hängen lassen", sagte Pinkwart der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag).Neben finanzieller Hilfe fordert Pinkwart auch die Einrichtungeiner Sonderwirtschaftszone: "Der Bund muss der Region eine faireChance geben, den Strukturwandel ohne Brüche zu gestalten. Dasbraucht Zeit und Geld wie auch eine Art Sonderwirtschaftszone mitvereinfachten Regeln bei Planung und Genehmigung." Die von derBundesregierung bislang "in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von1,5 Milliarden Euro können nur ein Anfang sein".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell