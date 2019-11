Rheinische Post: NRW fordert Ausnahmen bei E-Auto-Prämie

Düsseldorf (ots) - Nach der Kritik des Aachener Autoherstellers e.Go an derPrämie für Elektroautos macht sich auch die NRW-Landesregierung für Änderungenstark. "Die Kritik der reinen Elektroautohersteller an der Ausgestaltung desUmweltbonus ist nachvollziehbar", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident ArminLaschet (CDU) der Düsseldorfer Rheinischen Post (Donnerstag): "In der Tat trifftder Bonus kleine Start-ups, die es ja auch nicht nur in Nordrhein-Westfalengibt, viel unmittelbarer als große etablierte Hersteller mit einer breitenProduktpalette. Wir werden gegenüber dem Bund deutlich machen, dass es hierzueine geeignete Lösung geben muss."Der Chef des Aachener Elektroauto-Herstellers e.Go, Günther Schuh, hattebeklagt, die beim letzten Autogipfel von Bundesregierung und Autoherstellernvereinbarte Regelung könne für sein Unternehmen existenzgefährdend werden; dieRegelung sieht vor, dass sich Bund und Hersteller mit je 3000 Euro am Kauf einesneuen Elektroautos beteiligen. Der Eigenanteil von 3000 Euro sei für e.Go nurschwer zu stemmen, wenn man die Autos nicht teurer machen würde, betonte Schuh.Er schlug vor, den Eigenanteil bei e.Go auszusetzen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell