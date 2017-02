Rheinische Post: NRW beteiligt sich nicht an Afghanistan-Abschiebung

Düsseldorf (ots) - NRW wird sich an der dritten Sammelabschiebungnach Afghanistan nicht beteiligen. Das erfuhr die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) aus Kreisen desNRW-Innenministeriums. Die nächste Sammelabschiebung soll demnach "inKürze" vom Flughafen München aus starten und keine Afghanen aus NRWan Bord haben. Die ersten beiden Sammelabschiebungen, zu denen NRWnoch jeweils mehrere Afghanen angemeldet hatte, waren von Frankfurtaus nach Kabul gestartet und hatten in NRW eine Koalitionskriseausgelöst: Die regierungsbeteiligten Grünen sind aus humanitärenGründen strikt gegen Abschiebungen nach Afghanistan, währendNRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) Abschiebungen nach sorgfältigerEinzelfallprüfung unterstützt. Wie die "Rheinische Post" ausRegierungskreisen erfuhr, ist Jägers Verzicht auf eine Teilnahme ander Sammelabschiebung ein Entgegenkommen an den grünenRegierungspartner, der in der jüngsten Wählerumfrage herbeAkzeptanzprobleme hinnehmen musste.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell