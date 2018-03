Rheinische Post: NRW bereitet neues Dienstrecht vor

Düsseldorf (ots) - Auf die rund 330.000 Landesbeschäftigten kommteine neue Dienstrechtsreform zu. Das geht aus einem internen Berichtder Landesregierung für den Personalausschuss des Landtages hervor,der der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vorliegt. "DasDienstrecht des Landes bedarf der ständigen Weiterentwicklung", heißtes darin. Das Eckpunktepapier sieht unter anderem die "Einführung vonLebensarbeitszeitkonten" vor. In vielen Teilen der Verwaltung undauch bei der NRW-Polizei sind in den vergangenen Jahren Tausende vonÜberstunden angefallen, deren Ausgleich angesichts drohenderVerfallsdaten unklar war.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell