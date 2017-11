Rheinische Post: NRW-Wissenschaftsministerin stellt geplante Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer infrage

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens parteiloseWissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen knüpft die geplantenStudiengebühren für Nicht-EU-Ausländer an den Erfolg eines ähnlichenModells in Baden-Württemberg. "Wir werden uns ansehen, ob dort dieBewerberzahlen - wie gemutmaßt wird - einbrechen", sagtePfeiffer-Poensgen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe): "Falls die Studentenzahlen tatsächlich dorteinbrechen, stelle ich das Modell zur Diskussion." ImKoalitionsvertrag der schwarz-gelben Landesregierung ist der Verzichtauf allgemeine Studiengebühren festgehalten. Weiter heißt es dort:"Stattdessen werden wir Studienbeiträge für Studierende ausDrittstaaten einführen und uns am ,Baden-Württemberg-Modell'orientieren." Die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart hat zumlaufenden Wintersemester eine Gebühr von 3000 Euro pro Jahr für neueStudenten eingeführt, die nicht aus EU-Ländern stammen. "Die Ideeist, dass wir es der Gruppe von Studenten aus Nicht-EU-Ländern, diehier die bestehende Infrastruktur nutzen und eine gute Ausbildungerhalten, zumuten können, sich an den Kosten zu beteiligen", sagtePfeiffer-Poensgen zu diesem Modell. Zu Gebühren fürLangzeitstudenten, wie sie die Hochschulen ins Gespräch gebrachthaben, sagte die Ministerin: "Die Einführung von anderenStudiengebühren und -beiträgen ist nicht geplant."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell